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Australian Open. Швентек ведет у Киз 1:0 по сетам, Соболенко вышла в финал

Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу в полуфинале Australian Open.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
результаты
logoAustralian Open
logoПаула Бадоса
logoИга Швентек
logoМэдисон Киз
logoАрина Соболенко
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