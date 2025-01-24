«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Бруну на 92-й вырвал победу над «Рейнджерс» – 2:1! Батленд забил в свои ворота, гол де Лигта отменили из-за фола Йоро
«Манчестер Юнайтед» победил «Рейнджерс» (2:1) в 7-м туре Лиги Европы.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гол Маттейса де Лигта на 24-й минуте отменили из-за фола Лени Йоро – защитник «МЮ» толкнул соперника при подаче углового.
Вратарь «Рейнджерс» Джек Батленд на 57-й минуте срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Сириль Дессерс на 88-й забил ответный мяч. Бруну Фернандеш на 92-й вновь вывел «Юнайтед» вперед.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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