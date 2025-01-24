НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Игровой день начался встречей «Сан-Антонио» и «Индианы» в Париже. «Сперс» одержали разгромную победу со счетом 140:110. Виктор Вембаньяма набрал 30 очков, сделал 11 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов.
Позже «Денвер» (8-2 в последних матчах) примет «Сакраменто» (9-1). «Лейкерс» встретятся с принципиальными соперниками и действующими чемпионами «Селтикс».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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