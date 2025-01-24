НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Индиану» в Париже, у Вембаньямы 30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов, «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Игровой день начался встречей «Сан-Антонио » и «Индианы» в Париже. «Сперс» одержали разгромную победу со счетом 140:110. Виктор Вембаньяма набрал 30 очков, сделал 11 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов.

Позже «Денвер » (8-2 в последних матчах) примет «Сакраменто » (9-1). «Лейкерс » встретятся с принципиальными соперниками и действующими чемпионами «Селтикс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.