«Манчестер Сити» купил Мармуша у «Айнтрахта» за 75 млн евро

Омар Мармуш стал игроком «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о переходе полузащитника из «Айнтрахта ». Омар подписал контракт до 2029 года и выбрал номер 7.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что трансфер Мармуша обошелся «Манчестер Сити » в 75 миллионов евро. Зарплата игрока будет составлять 10 млн евро в год после уплаты налогов.

В 17 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Мармуш забил 15 голов, он уступал в списке бомбардиров лишь форварду «Баварии» Харри Кейну (16). Подробную статистику 25-летнего египтянина можно найти здесь .

Фото: mancity.com

Напомним, ранее «Ман Сити» купил двух защитников – Абдукодира Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов и Витора Рейса из «Палмейраса» за 35 млн фунтов.