«Манчестер Сити» купил Мармуша у «Айнтрахта» за 75 млн евро
Омар Мармуш стал игроком «Манчестер Сити».
«Горожане» объявили о переходе полузащитника из «Айнтрахта». Омар подписал контракт до 2029 года и выбрал номер 7.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает,что трансфер Мармуша обошелся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро. Зарплата игрока будет составлять 10 млн евро в год после уплаты налогов.
В 17 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Мармуш забил 15 голов, он уступал в списке бомбардиров лишь форварду «Баварии» Харри Кейну (16). Подробную статистику 25-летнего египтянина можно найти здесь.
Фото: mancity.com
Напомним, ранее «Ман Сити» купил двух защитников – Абдукодира Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов и Витора Рейса из «Палмейраса» за 35 млн фунтов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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