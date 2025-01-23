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Осимхен ударил журналиста, который снимал его на выходе из развлекательного заведения ночью, об этом рассказал сам репортер. Форвард «Галатасарая» предлагал деньги за удаление фото

Турецкий журналист заявил, что на него напал Виктор Осимхен.

Репортер газеты Posta Толгу Боздуман рассказал, что у него возник конфликт с нападающим «Галатасарая» прошлой ночью. Это произошло после того, как журналист попытался сфотографировать футболиста на выходе из развлекательного заведения. 

«Мы с тремя моими коллегами снимали Осимхена у двери. Когда включились вспышки, начался настоящий ад.

Он с криком бросился на меня. Он попытался отобрать у меня камеру, но я ему не позволил. Он ударил меня кулаком по голове. Она еще болит. Потом он начал ругаться. Затем он предложил: «Уничтожь кадры, я дам тебе денег». Когда я отказался, он пригрозил: «Я тебя уничтожу», – поделился подробностями инцидента Боздуман.

Осимхен выступает за стамбульский «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В 14 матчах чемпионата Турции он забил 11 мячей и отдал 4 результативных паса.

Фото: https://www.posta.com.tr/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Posta
происшествия
logoВиктор Осимхен
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
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