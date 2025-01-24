Тарасов в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч, отразив 36 из 42 бросков «Каролины». Поражение – 9-е в 13 играх

Даниил Тарасов в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч.

Вратарь «Коламбуса » отразил 36 из 42 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:7). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Ранее в этом сезоне 25-летний россиянин пропустил 7 шайб в игре с «Вашингтоном» (2:7) и 6 – в игре с «Эдмонтоном» (3:6).

В 13 матчах у Тарасова 4 победы и 9 поражений (87,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,83).