НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл», «Питтсбург» пропустил 5 шайб от «Анахайма», «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию», «Каролина» забросила 7 шайб «Коламбусу»
«Вашингтон» в гостях обыграл «Сиэтл» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» (6:1), «Каролина» обыграла «Коламбус» (7:4), «Миннесота» проиграла «Юте» (0:4), «Питтсбург» – «Анахайму» (1:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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