Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 12-й, Ришар – 42-й, Пройс – 44-й, Вирер – 48-й, Жанмонно – 50-й, Симон – 56-й
23 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский спринт.
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Спринт
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
4. Пола Боте (Франция)
12. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
16. Милена Тодорова (Болгария)
20. Анамария Лампич (Словения)
36. Ханна Оберг (Швеция)
40. Суви Минккинен (Финляндия)
42. Жанна Ришар (Франция)
44. Франциска Пройс (Германия)
46. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
48. Доротея Вирер (Италия)
50. Лу Жанмонно (Франция)
52. Марен Киркеэйде (Норвегия)
56. Жюлия Симон (Франция)
58. Элла Халварссон (Швеция)
59. Анастасия Кузьмина (Словакия)
60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
62. Осеан Мишлон (Франция)
64. Селина Гротиан (Германия)
66. Каролине Кноттен (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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