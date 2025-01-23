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Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 12-й, Ришар – 42-й, Пройс – 44-й, Вирер – 48-й, Жанмонно – 50-й, Симон – 56-й

23 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Спринт

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

4. Пола Боте (Франция)

12. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

16. Милена Тодорова (Болгария)

20. Анамария Лампич (Словения)

36. Ханна Оберг (Швеция)

40. Суви Минккинен (Финляндия)

42. Жанна Ришар (Франция)

44. Франциска Пройс (Германия)

46. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

48. Доротея Вирер (Италия)

50. Лу Жанмонно (Франция)

52. Марен Киркеэйде (Норвегия)

56. Жюлия Симон (Франция)

58. Элла Халварссон (Швеция)

59. Анастасия Кузьмина (Словакия)

60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

62. Осеан Мишлон (Франция)

64. Селина Гротиан (Германия)

66. Каролине Кноттен (Норвегия)

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Антхольц
результаты
спринт (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoЭлла Халварссон
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Финляндии жен
logoХанна Оберг
logoПола Боте
logoДоротея Вирер
logoМилена Тодорова
logoсборная Австрии жен
logoСуви Минккинен
logoсборная Франции жен
logoАнамария Лампич
logoсборная Словакии жен
logoСелина Гротиан
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЖюлия Симон
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoКаролине Кноттен
logoсборная Швеции жен
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Словении жен
logoЖанна Ришар
logoФранциска Пройс
logoАнастасия Кузьмина
logoсборная Болгарии жен
logoЛу Жанмонно
logoОсеан Мишлон
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
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