«Реал» – первый футбольный клуб с доходом более миллиарда евро за сезон. Мадридцы 2-й год подряд возглавляют рейтинг Deloitte
«Реал» стал первым футбольным клубом с годовым доходом свыше 1 млрд евро.
Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2023/24.
«Реал» возглавил рейтинг во второй раз подряд с доходом в 1,046 млрд евро – на 26% больше, чем 831 млн евро в прошлом сезоне.
Мадридцы стали футбольным первым в истории, которому удалось заработать более 1 миллиарда евро за сезон.
При этом коммерческие доходы «Реала» составили 483 миллиона евро, доходы от ТВ-трансляций – 316 млн евро, выручка в дни матчей – 248 млн.
В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. Женская команда заняла 2-е место в чемпионате Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Deloitte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем