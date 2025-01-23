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«Реал» – первый футбольный клуб с доходом более миллиарда евро за сезон. Мадридцы 2-й год подряд возглавляют рейтинг Deloitte

«Реал» стал первым футбольным клубом с годовым доходом свыше 1 млрд евро.

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2023/24.

«Реал» возглавил рейтинг во второй раз подряд с доходом в 1,046 млрд евро – на 26% больше, чем 831 млн евро в прошлом сезоне.

Мадридцы стали футбольным первым в истории, которому удалось заработать более 1 миллиарда евро за сезон.

При этом коммерческие доходы «Реала» составили 483 миллиона евро, доходы от ТВ-трансляций – 316 млн евро, выручка в дни матчей – 248 млн.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу. Женская команда заняла 2-е место в чемпионате Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Deloitte
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