СКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе

СКА проиграл 5 из 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от «Динамо» со счетом 3:5 в домашнем матче.

Таким образом, СКА с 57 очками в 47 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо » выиграло 6 из 7 последних матчей. Команда тренера Алексея Кудашова набрала 61 балл в 47 матчах и идет 4-й на Западе.