СКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
СКА проиграл 5 из 6 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от «Динамо» со счетом 3:5 в домашнем матче.
Таким образом, СКА с 57 очками в 47 матчах занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей. Команда тренера Алексея Кудашова набрала 61 балл в 47 матчах и идет 4-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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