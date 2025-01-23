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«Ювентус» арендовал Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона за 1+2 млн евро

Рандаль Коло-Муани перешел в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о подписании нападающего на правах аренды у «ПСЖ». Соглашение рассчитано до 30 июня.

Сумма аренды составила 1 млн евро и может возрасти еще на 2 млн при достижении игроком определенных спортивных целей. Дополнительные расходы – 2,6 млн евро.

В нынешнем сезоне Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1. Статистику нападающего можно найти здесь.

Фото: juventus.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ювентуса»
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