Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева – от 450 тысяч до миллиона (Р-Спорт)

Александра Трусова больше всех из фигуристок зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Об этом говорится в исследовании «Р-Спорт».

Эксперты отмечают, что ожидаемая стоимость рекламной интеграции у Игнатовой (Трусовой) оценивается примерно в два миллиона рублей.

Алина Загитова за рекламный пост получает от 500 тысяч до более 1 млн, Камила Валиева – от 450 тысяч до миллиона.

Анна Щербакова зарабатывает в среднем от 400 до 800 тысяч рублей, Евгения Медведева – от 300 тысяч до миллиона.