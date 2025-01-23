Трусова зарабатывает около 2 млн рублей за рекламный пост в соцсетях, Загитова и Валиева – от 450 тысяч до миллиона (Р-Спорт)
Александра Трусова больше всех из фигуристок зарабатывает на рекламе в соцсетях.
Об этом говорится в исследовании «Р-Спорт».
Эксперты отмечают, что ожидаемая стоимость рекламной интеграции у Игнатовой (Трусовой) оценивается примерно в два миллиона рублей.
Алина Загитова за рекламный пост получает от 500 тысяч до более 1 млн, Камила Валиева – от 450 тысяч до миллиона.
Анна Щербакова зарабатывает в среднем от 400 до 800 тысяч рублей, Евгения Медведева – от 300 тысяч до миллиона.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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