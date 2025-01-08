Дисквалификация Винисиуса, «Барса» временно зарегистрирует Ольмо, журналисты против Ротенберга, Маску интересна покупка «Ливерпуля», Клэбо отказался от поцелуев и другие новости

1. Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом». «Мадрид» пытался оспорить дисквалификацию, приводя в качестве аргументов расизм фанатов «Валенсии», показ повтора без провокации Димитриевски и извинения бразильца.

2. НХЛ . «Коламбус» обыграл «Питтсбург» (4:3 Б), Воронков сделал дубль (уже 4-й в последних 7 играх!), Марченко отметился 2 передачами и поставил точку в серии буллитов , Малкин пропустил игру из-за травмы – впервые с 2022 года . «Рейнджерс» проиграли «Далласу» (4:5 ОТ после 3:0), Дадонов набрал 1+1 , Панарин сделал 3 передачи и получил малый штраф в овертайме, который был реализован соперником.

3.«Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора, пишет Cadena SER. У CSD есть 3 месяца для вынесения окончательного решения.

До этих новостей хавбек клуба Рафинья заявил , что ситуация с регистрацией влияет на игроков команды. Кажется, это не очень понравилось президенту «Барсе» Лапорте. Пока что Лапорта избежал вотума недоверия.

4. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Трактор» победил «Ладу» (5:0), «Адмирал» проиграл «Металлургу» (3:4 ОТ), «Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0), ЦСКА уступил минскому «Динамо» (0:2). Все результаты – здесь .

5. НБА . «Даллас» обыграл «Лейкерс» с разницей «+21».

6. «Ньюкасл» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 2:0, забили Исак и Гордон. Для «канониров» это первое поражение за 14 матчей.

7. Федерация спортивных журналистов выступила с заявлением о словах Романа Ротенберга про фашистов и журналистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям».

8. Дидье Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер объявит об этом в среду.

9. Илону Маску была бы интересна покупка «Ливерпуля», заявил отец миллиардера. Правда, владельцы не собираются продавать клуб.

10. Трансферные новости. «Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи. Хлусевич ищет варианты продолжения карьеры в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду. «Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. «МЮ» готов рассматривать предложения по любому игроку – включая Майну, Гарначо и Хейлунда, которые считались неприкосновенными.

11. «Реал» объявил о начале выборов президента. Перес проведет на посту еще на 4 года, если не появятся другие кандидаты – в прошлые 4 раза их не было.

12. УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе в 55 млн евро. Клуб должен подтвердить отсутствие задолженностей перед сотрудниками до 15 января.

13. Йоханнес Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира по лыжным видам спорта – чтобы не заболеть.

14. Сон Хын Мин и «Тоттенхэм» продлили контракт до лета 2026 года.

15. Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов.

16. Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро.

17. Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победили в своих классах. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб сошел с дистанции после аварии.

18. У теннисиста Даниила Медведева родился второй ребенок.

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