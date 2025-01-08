Дисквалификация Винисиуса, «Барса» временно зарегистрирует Ольмо, журналисты против Ротенберга, Маску интересна покупка «Ливерпуля», Клэбо отказался от поцелуев и другие новости
1. Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом». «Мадрид» пытался оспорить дисквалификацию, приводя в качестве аргументов расизм фанатов «Валенсии», показ повтора без провокации Димитриевски и извинения бразильца.
2. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург» (4:3 Б), Воронков сделал дубль (уже 4-й в последних 7 играх!), Марченко отметился 2 передачами и поставил точку в серии буллитов, Малкин пропустил игру из-за травмы – впервые с 2022 года. «Рейнджерс» проиграли «Далласу» (4:5 ОТ после 3:0), Дадонов набрал 1+1, Панарин сделал 3 передачи и получил малый штраф в овертайме, который был реализован соперником.
3.«Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора, пишет Cadena SER. У CSD есть 3 месяца для вынесения окончательного решения.
До этих новостей хавбек клуба Рафинья заявил, что ситуация с регистрацией влияет на игроков команды. Кажется, это не очень понравилось президенту «Барсе» Лапорте. Пока что Лапорта избежал вотума недоверия.
4. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Трактор» победил «Ладу» (5:0), «Адмирал» проиграл «Металлургу» (3:4 ОТ), «Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0), ЦСКА уступил минскому «Динамо» (0:2). Все результаты – здесь.
5. НБА. «Даллас» обыграл «Лейкерс» с разницей «+21».
6. «Ньюкасл» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 2:0, забили Исак и Гордон. Для «канониров» это первое поражение за 14 матчей.
7. Федерация спортивных журналистов выступила с заявлением о словах Романа Ротенберга про фашистов и журналистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям».
8. Дидье Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер объявит об этом в среду.
9. Илону Маску была бы интересна покупка «Ливерпуля», заявил отец миллиардера. Правда, владельцы не собираются продавать клуб.
10. Трансферные новости. «Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи. Хлусевич ищет варианты продолжения карьеры в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду. «Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. «МЮ» готов рассматривать предложения по любому игроку – включая Майну, Гарначо и Хейлунда, которые считались неприкосновенными.
11. «Реал» объявил о начале выборов президента. Перес проведет на посту еще на 4 года, если не появятся другие кандидаты – в прошлые 4 раза их не было.
12. УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе в 55 млн евро. Клуб должен подтвердить отсутствие задолженностей перед сотрудниками до 15 января.
13. Йоханнес Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира по лыжным видам спорта – чтобы не заболеть.
14. Сон Хын Мин и «Тоттенхэм» продлили контракт до лета 2026 года.
15. Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов.
16. Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро.
17. Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победили в своих классах. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб сошел с дистанции после аварии.
18. У теннисиста Даниила Медведева родился второй ребенок.
Цитаты дня.
«Мужчинам – 3000 франков, а я получила гель, шампунь и полотенца». Немка Фрайтаг пожаловалась на призовые в прыжках с трамплина
Беттмэн о равенстве в НХЛ: «Благодаря потолку все команды могут быть конкурентными. Но в начале века были клубы с бюджетом 20 млн или 85 млн. Так мы и оказались в «Эре мертвой шайбы»
Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»
Камила Валиева: «Акция «Елка желаний» стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье»
Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»
Дональд Трамп: «Сказал Гретцки: «Баллотируйся на пост премьера Канады, победишь за две секунды. Он ответил: «Премьера или губернатора?» Я сказал: «Губернатор мне больше нравится»
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