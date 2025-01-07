У Медведева родился второй ребенок
Даниил и Дарья Медведевы во второй раз стали родителями.
«Счастливый 2025-й ❤️», – подписал Медведев фото из роддома.
Напомним, впервые Медведев стал отцом в октябре 2022 года, когда у него родилась дочь Алиса.
Фото: соцсети Медведева
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Медведева
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