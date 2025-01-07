Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро (Fiesta)

Роберто Карлос расстался с женой после 15 лет брака.

Как сообщает El Mundo со ссылкой на испанскую телепередачу Fiesta, экс-игрок «Реала », сборной Бразилии и «Анжи» разводится с супругой Марианой Луккон. Пара состояла в браке с 2009 года, у них родились две дочери. Всего известно об 11 детях Карлоса от 7 женщин.

В настоящий момент Роберто Карлос живет на клубной базе «Реала», так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом – ее родственники.

Отмечается, что бракоразводный процесс будет сложным, поскольку супругам предстоит раздел состояния, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.