Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро (Fiesta)
Роберто Карлос расстался с женой после 15 лет брака.
Как сообщает El Mundo со ссылкой на испанскую телепередачу Fiesta, экс-игрок «Реала», сборной Бразилии и «Анжи» разводится с супругой Марианой Луккон. Пара состояла в браке с 2009 года, у них родились две дочери. Всего известно об 11 детях Карлоса от 7 женщин.
В настоящий момент Роберто Карлос живет на клубной базе «Реала», так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом – ее родственники.
Отмечается, что бракоразводный процесс будет сложным, поскольку супругам предстоит раздел состояния, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Mundo
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