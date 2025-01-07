Маску была бы интересна покупка «Ливерпуля», заявил отец миллиардера: «Он хотел бы. Не могу комментировать, цену поднимут»

Илон Маск может быть заинтересован в покупке «Ливерпуля».

Об этом заявил отец предпринимателя и миллиардера Эррол Маск.

– Ваш сын хочет купить «Ливерпуль»?

– Я не могу это комментировать. Они поднимут цену (смеется).

– Да ладно. Я фанатка «Ливерпуля», для меня это важно. Выражал ли он желание купить «Ливерпуль»?

– О, да. Но это не значит, что он его купит. Он хотел бы, очевидно. Любой хотел бы – и я тоже.

– Почему [именно] «Ливерпуль»?

– Его бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас есть родственники в Ливерпуле, и нам повезло знать довольно многих из The Beatles, потому что они росли кое с кем из моей семьи. Так что у нас есть связь с Ливерпулем, – сказал Эррол.