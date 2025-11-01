Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра. Доменико будет работать в связке с Мургитой из-за отсутствия лицензии Pro

Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра.

Доменико Кришито стал временным тренером «Дженоа» после увольнения Патрика Виейра .

Инсайдеры пишут, что Кришито будет исполнять обязанности главного тренера, однако у Доменико нет лицензии Pro, поэтому он будет работать в связке с Роберто Мургитой.

Бывший защитник «Зенита» ранее тренировал «Дженоа » U17.

Клуб занимает последнее место в чемпионате Италии с 3 очками в 9 матчах. Генуэзцы три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.