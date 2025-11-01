Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра. Доменико будет работать в связке с Мургитой из-за отсутствия лицензии Pro
Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра.
Доменико Кришито стал временным тренером «Дженоа» после увольнения Патрика Виейра.
Инсайдеры пишут, что Кришито будет исполнять обязанности главного тренера, однако у Доменико нет лицензии Pro, поэтому он будет работать в связке с Роберто Мургитой.
Бывший защитник «Зенита» ранее тренировал «Дженоа» U17.
Клуб занимает последнее место в чемпионате Италии с 3 очками в 9 матчах. Генуэзцы три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Дженоа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости