Лапорта поговорил с Рафиньей сразу после слов бразильца об Ольмо и Викторе. Хавбек сказал, что задумался бы о том, стоит ли переходить в «Барсу»

Жоан Лапорта пообщался с Рафиньей Диасом после пресс-конференции игрока.

Напомним, полузащитник «Барселоны» признался , что ситуация с Дани Ольмо и Пау Виктором , которые в данный момент не могут быть зарегистрированы на вторую часть сезона, влияет на остальных игроков команды: «Не люблю лгать. Будь я в другом клубе, задумался бы, стоит ли переходить сюда».

На тренировке, которая прошла после этой пресс-конференции, президент «блауграны» Жоан Лапорта пообщался с бразильским футболистом. Как пишет журналист El Mundo Абраам Ромеро, беседа заняла одну минуту. Ее содержание неизвестно.

Журналистка COPE Елена Кондис отмечает , что Рафинья сам подошел к Лапорте, чтобы поздороваться.

«Барселона » встретится с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании. Матч пройдет 8 января.