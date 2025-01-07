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  • Лапорта поговорил с Рафиньей сразу после слов бразильца об Ольмо и Викторе. Хавбек сказал, что задумался бы о том, стоит ли переходить в «Барсу»
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Лапорта поговорил с Рафиньей сразу после слов бразильца об Ольмо и Викторе. Хавбек сказал, что задумался бы о том, стоит ли переходить в «Барсу»

Жоан Лапорта пообщался с Рафиньей Диасом после пресс-конференции игрока.

Напомним, полузащитник «Барселоны» признался, что ситуация с Дани Ольмо и Пау Виктором, которые в данный момент не могут быть зарегистрированы на вторую часть сезона, влияет на остальных игроков команды: «Не люблю лгать. Будь я в другом клубе, задумался бы, стоит ли переходить сюда». 

На тренировке, которая прошла после этой пресс-конференции, президент «блауграны» Жоан Лапорта пообщался с бразильским футболистом. Как пишет журналист El Mundo Абраам Ромеро, беседа заняла одну минуту. Ее содержание неизвестно. 

Журналистка COPE Елена Кондис отмечает, что Рафинья сам подошел к Лапорте, чтобы поздороваться.

«Барселона» встретится с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании. Матч пройдет 8 января.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Абраама Ромеро
logoЛа Лига
logoПау Виктор
logoРафинья Диас
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoДани Ольмо
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