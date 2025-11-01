Ямаль тренируется по специальной программе. Вингер «Барсы» работает над тем, чтобы вернуть свою лучшую форму

Ламин Ямаль тренировался всю неделю по специальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Вингер «Барселоны» хочет снова показать свою лучшую игру после неудачного матча с «Реалом» (1:2).

Ямаль намерен проявить себя в ближайшей игре Ла Лиги с «Эльче » 2 ноября.

Напомним, ранее Ямаля беспокоила травма в области паха. В проигранном класико он не отметился результативными действиями.