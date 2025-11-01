  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль тренируется по специальной программе. Вингер «Барсы» работает над тем, чтобы вернуть свою лучшую форму
65

Ямаль тренируется по специальной программе. Вингер «Барсы» работает над тем, чтобы вернуть свою лучшую форму

Ламин Ямаль тренировался всю неделю по специальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Вингер «Барселоны» хочет снова показать свою лучшую игру после неудачного матча с «Реалом» (1:2).

Ямаль намерен проявить себя в ближайшей игре Ла Лиги с «Эльче» 2 ноября.

Напомним, ранее Ямаля беспокоила травма в области паха. В проигранном класико он не отметился результативными действиями.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoЭльче
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Габи о сверхпубличности Ямаля: «На нем лежит ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не пытаться уничтожить»
1 ноября, 04:55
Ямаль продолжает играть с болью в паху. Вингер «Барсы» проходит консервативное лечение, операцию могут сделать при необходимости
31 октября, 08:27
Главные новости
Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»
23 минуты назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Дивеев о попытке похищения Мостового: «Что в голове у людей, которые это делают?! На каждом углу камеры. Дураков у нас много – нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»
сегодня, 09:53
Джеррард вновь отказал «Спартаку». Он не хочет работать в России из-за международной обстановки («СЭ»)
сегодня, 08:50
Батраков, Сергеев, Агкацев, Воробьев, Бориско номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ
сегодня, 08:16
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
сегодня, 08:00Тесты и игры
Риера – приоритетный вариант для «Спартака», Кахигао – против (Metaratings)
сегодня, 07:56
Ещенко об 1:2 «Спартака»: «Так безобразно играть в обороне нельзя. Они сами предоставили «Краснодару» возможность забить»
сегодня, 06:47
«Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости
сегодня, 06:10
Литвинов о 6-м месте «Спартака»: «Впереди игры с теми, кто выше нас в таблице. Заберем очки – поправим ситуацию»
сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»
8 минут назад
Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
31 минуту назад
Пономарев о Карпине: «Динамо» – не его команда. Тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив», но «Динамо» и «Спартак» – особые клубы. И отношения между ними тоже особые»
43 минуты назад
«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
сегодня, 09:47
Первак о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Беспредел по отношению к игрокам. Игра была в одну калитку. Это жуть!»
сегодня, 09:34
Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»
сегодня, 09:19
Чемпионская гонка в Англии жива? Главное в туре АПЛ – на ВидеоСпортсе’’ от комментатора
сегодня, 09:01ВидеоСпортс"
«Зенит» встретится с «Динамо». Петербуржцы, ждем всех на домашнем кубковом матче против бело-голубых!
сегодня, 09:00Реклама
Канчельскис о «Динамо»: «Главное разочарование сезона. Нельзя одному человеку работать главным тренером в сборной и топ-клубе, нельзя так распыляться»
сегодня, 08:39
Пиоли близок к увольнению из «Фиорентины». Клуб не выиграл ни одного из 10 матчей Серии А и идет 19-м
сегодня, 08:29