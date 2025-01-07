Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»

Игорь Рабинер отреагировал на слова Романа Ротенберга о «фашистах».

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

«Совсем договорился Роман Борисович на своих пресс-конференциях, которые давно уже превратились в вариант стендапа.

Иной раз это развлекает, но порой его аналогии переходят любые границы. Сравнить спортивных журналистов с фашистами – это додуматься надо.

И полностью поддерживаю Федерацию спортивных журналистов, этим открыто возмутившуюся .

Проблема в том, что дальше-то ничего не будет. Пожурят – и все. Потому что, как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла, «все животные равны, но некоторые животные равнее других», – написал журналист Игорь Рабинер .