Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»
На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».
«Совсем договорился Роман Борисович на своих пресс-конференциях, которые давно уже превратились в вариант стендапа.
Иной раз это развлекает, но порой его аналогии переходят любые границы. Сравнить спортивных журналистов с фашистами – это додуматься надо.
И полностью поддерживаю Федерацию спортивных журналистов, этим открыто возмутившуюся.
Проблема в том, что дальше-то ничего не будет. Пожурят – и все. Потому что, как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла, «все животные равны, но некоторые животные равнее других», – написал журналист Игорь Рабинер.
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