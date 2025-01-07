Сон и «Тоттенхэм» продлили контракт до лета 2026 года
«Тоттенхэм» и Сон Хын Мин продлили контракт.
Новое соглашение с южнокорейским полузащитником будет действовать до лета 2026 года.
Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек повел 17 матчей в АПЛ, отметившись 5 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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