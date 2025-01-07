Сон и «Тоттенхэм» продлили контракт до лета 2026 года

«Тоттенхэм» и Сон Хын Мин продлили контракт.

Новое соглашение с южнокорейским полузащитником будет действовать до лета 2026 года.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм » с 2015 года. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек повел 17 матчей в АПЛ , отметившись 5 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь .