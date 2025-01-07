Лапорта избежит вотума недоверия – один из двух инициаторов отказался участвовать в процедуре. Часть оппозиции опасается еще большей дестабилизации «Барсы» (Diario Sport)
Напомним, 7 января оппозиция планировала официально начать процедуру вынесения президенту «Барселоны» вотума недоверия. Ранее 10 оппозиционных объединений потребовали отставки Лапорты и всей его команды на фоне проблем с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
По информации Diario Sport, сегодня инициаторы вотума недоверия Жорди Фарре и Марк Корнет не явились в офис «Барселоны». Утверждается, что Корнет решил отказаться от участия в процедуре на фоне давления, с которым он столкнулся после обнародования планов. Фарре, баллотировавшийся на пост президента «Барселоны» в 2021 году и инициировавший вотум недоверия Жозепу Бартомеу, обдумывает дальнейшие шаги.
Также сообщается, что большинство представителей оппозиции выступили против вотума недоверия Лапорте, опасаясь, что это может еще сильнее дестабилизировать «Барселону».
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