УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе в 55 млн евро. Клуб должен подтвердить отсутствие задолженностей перед сотрудниками до 15 января (L’Equipe)

УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Килианом Мбаппе.

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал » летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны «ПСЖ », но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Как сообщает L’Equipe, 20 декабря юристы Мбаппе подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на «ПСЖ» – на данный момент даты слушаний еще не определены. Кроме того, парижане могут столкнуться с санкциями от УЕФА из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости».

Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Следовательно, «ПСЖ» должен предоставить информацию об отсутствии задолженностей до 15 января.

В окружении Мбаппе надеются, что УЕФА окажет давление на «ПСЖ» с целью вынудить клуб пойти на мировое соглашение с Килианом и погасить задолженность. В парижском клубе, в свою очередь, уверены, что смогут предоставить УЕФА необходимые документы в указанные сроки.