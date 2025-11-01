«Дженоа» уволила Виейра. Клуб идет последним в Серии А с 3 очками в 9 матчах
Патрик Виейра уволен из «Дженоа».
«Дженоа» объявила об отставке главного тренера Патрика Виейра.
Клуб занимает последнее место в чемпионате Италии с 3 очками в 9 матчах. Генуэзцы три раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
В Кубке Италии «Дженоа» продолжает выступление, обыграв «Виченцу» (3:0) и «Эмполи» (3:1).
Виейра возглавил «Дженоа» в ноябре прошлого года. Тогда команда шла на 17-м месте в таблице, но в итоге она финишировала 13-й и осталась в Серии А.
