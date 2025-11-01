Глава «Зенита» Илюхина: «На опыт и передовые решения «Матч ТВ» равняются коллеги в других странах»

Елена Илюхина поздравила «Матч ТВ» с 10-летием.

Председатель совета директоров «Зенит» Елена Илюхина сказала, что на опыт и передовые решения «Матч ТВ » равняются коллеги из других стран.

«Сегодня исполняется 10 лет со дня начала вещания телеканала «Матч ТВ». За это время телеканал стал лидером среди спортивных медиа в России, а на его опыт и передовые решения равняются коллеги в других странах.

«Матч ТВ» стал настоящим окном в мировой спорт, и в футбол в частности, для миллионов граждан нашей страны, которые в любой день недели и в любое время могут посмотреть в общедоступном эфире ключевые матчи и турниры. Уверена, что телеканал успешно выполняет миссию, связанную с популяризацией спорта и здорового образа жизни, формируя правильные патриотические ценности у молодого поколения.

От лица ФК «Зенит » хочу поздравить наших надежных партнеров и настоящих профессионалов своего дела с этой круглой датой. Дорогие друзья! Вы проделали колоссальную работу для того, чтобы стать первыми. Желаю вам дальнейшего прогресса и развития, креативных идей и новых побед! С праздником!» – сказала Илюхина в поздравлении.