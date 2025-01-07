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Йоханнес Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира

Клэбо отказался от поцелуев с девушкой до чемпионата мира, чтобы не заболеть.

После победы Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски» его девушка Пернилла Десвик поздравляла его словесно на расстоянии. 

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом.

Пернилла отмечала Новый год в Мадриде, поэтому (после «Тура») не подходила ко мне ближе, чем на два метра. Посмотрим, удастся ли мне увидеть ее еще раз, прежде чем я поеду в Шейкампен на высоту.

Нужно минимизировать контакты. Я не знаю, когда я увижусь с ней в следующий раз. Возможно, это будет в последнюю субботу на чемпионате мира», – сказал Клэбо. 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nettavisen
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