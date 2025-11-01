Юран вернулся в Москву после ухода из «Серика»: «Пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь»

Сергей Юран вернулся в Москву после ухода из «Серика».

Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор ».

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат.

Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», – сказал Юран.

Сергей Юран тренировал турецкий клуб c июля 2025 года. В конце октября с ним был расторгнут контракт.

Ранее сообщалось , что в клубе задерживают зарплату. Юран говорил , что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось , что у Юрана и Садыгова был конфликт.