Юран вернулся в Москву после ухода из «Серика»: «Пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь»
Сергей Юран вернулся в Москву после ухода из «Серика».
Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».
«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат.
Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», – сказал Юран.
Сергей Юран тренировал турецкий клуб c июля 2025 года. В конце октября с ним был расторгнут контракт.
Ранее сообщалось, что в клубе задерживают зарплату. Юран говорил, что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
