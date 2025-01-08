Кучеров против «Каролины»: пас на победный гол на 59:08, 5 бросков в створ и 1 в штангу за 22:50. У него 56 очков в 36 играх
Никита Кучеров сделал пас на победный гол в матче с «Каролиной» на 59:08.
Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту на последней минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (3:2).
На счету 31-летнего россиянина стало 56 (17+39) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+11». Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров лиги. Текущая безголевая серия – 4 игры.
Сегодня Кучеров (22:50, 5:14 – в большинстве, «+1») 5 раз бросил в створ и 1 раз в штангу, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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