Кучеров против «Каролины»: пас на победный гол на 59:08, 5 бросков в створ и 1 в штангу за 22:50. У него 56 очков в 36 играх

Никита Кучеров сделал пас на победный гол в матче с «Каролиной» на 59:08.

Форвард «Тампы » ассистировал Брэйдену Пойнту на последней минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (3:2).

На счету 31-летнего россиянина стало 56 (17+39) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+11». Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров лиги. Текущая безголевая серия – 4 игры.

Сегодня Кучеров (22:50, 5:14 – в большинстве, «+1») 5 раз бросил в створ и 1 раз в штангу, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.