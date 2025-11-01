Путин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Популярность канала – результат слаженного труда вашего талантливого коллектива. Вы наработали солидный опыт трансляций и создали яркую палитру познавательных передач»

Владимир Путин поздравил коллектив «Матч ТВ» с 10-летием.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Матч ТВ » с 10-летием.

«Матч ТВ», вещание которого началось 1 ноября 2015 года, успешно пополнил линейку федеральных телеканалов, с первых выпусков заявил о себе как о ведущем спортивном СМИ, привлек внимание широкой зрительской аудитории. За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов.

Без сомнения, популярность «Матч ТВ» – результат слаженного, творческого труда вашего талантливого коллектива. Уверен, что вы и впредь будете беречь и совершенствовать лучшие профессиональные традиции, реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, вдохновляют подрастающее поколение активно заниматься спортом и добиваться поставленных целей.

Желаю вам смело идти вперед. Всего самого доброго», – говорится в сообщении Путина.