  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Путин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Популярность канала – результат слаженного труда вашего талантливого коллектива. Вы наработали солидный опыт трансляций и создали яркую палитру познавательных передач»
34

Путин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Популярность канала – результат слаженного труда вашего талантливого коллектива. Вы наработали солидный опыт трансляций и создали яркую палитру познавательных передач»

Владимир Путин поздравил коллектив «Матч ТВ» с 10-летием.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Матч ТВ» с 10-летием.

«Матч ТВ», вещание которого началось 1 ноября 2015 года, успешно пополнил линейку федеральных телеканалов, с первых выпусков заявил о себе как о ведущем спортивном СМИ, привлек внимание широкой зрительской аудитории. За прошедшее время вы наработали солидный опыт трансляций важнейших международных состязаний и национальных турниров, создали яркую палитру познавательных передач и документальных фильмов.

Без сомнения, популярность «Матч ТВ» – результат слаженного, творческого труда вашего талантливого коллектива. Уверен, что вы и впредь будете беречь и совершенствовать лучшие профессиональные традиции, реализовывать медиапроекты, которые приобщают людей к ценностям здорового образа жизни, вдохновляют подрастающее поколение активно заниматься спортом и добиваться поставленных целей.

Желаю вам смело идти вперед. Всего самого доброго», – говорится в сообщении Путина.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3960 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Кремля
logoВладимир Путин
logoМатч ТВ
телевидение
logoпремьер-лига Россия
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Путин поздравил Гаджиева с 80-летием: «Талантливый тренер-педагог, вы внесли значимый вклад в развитие отечественной школы футбола и спорта высших достижений»
28 октября, 16:15
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ, хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, участвуем в международных турнирах, невзирая на санкции»
28 октября, 08:24
Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»
24 октября, 16:52
Путин поздравил Мельникову с победой на ЧМ: «Ваше триумфальное выступление в личном многоборье – замечательный подарок для болельщиков»
24 октября, 08:22
Главные новости
Тикнизян может перейти в «Порту» или «Ланс». Защитник впечатлил скаутов португальского клуба (Иван Карпов)
20 минут назад
Здесь больше голов, чем в карьере Эрлинга Холанда! Скачайте приложение ГОЛ
32 минуты назад
Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра. Доменико будет работать в связке с Мургитой из-за отсутствия лицензии Pro
47 минут назад
Сергей Ташуев: «Я занял с «Ахматом» и средненьким составом 5-е место, Личка с «Оренбургом» – 8-е. Почему «Динамо» приглашает его, а не меня с красивым футболом?»
сегодня, 11:32
Глава «Зенита» Илюхина: «На опыт и передовые решения «Матч ТВ» равняются коллеги в других странах»
сегодня, 11:14
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серика»: «Пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь»
сегодня, 10:58
Круговой о попытке похищения Мостового: «Ситуация страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали!»
сегодня, 10:37
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
сегодня, 10:30
Ямаль тренируется по специальной программе. Вингер «Барсы» работает над тем, чтобы вернуть свою лучшую форму
сегодня, 10:22
«Дженоа» уволила Виейра. Клуб идет последним в Серии А с 3 очками в 9 матчах
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
32-летний арбитр Егоров войдет в лист ФИФА от РФС на 2026 год вместо завершившего карьеру Мешкова
12 минут назад
«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
52 минуты назад
«Кремонезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 11:25
«ПСЖ» – «Ницца». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 11:15
Первая лига. «Урал» принимает «Сокол», «Факел» сыграет с «Торпедо» в понедельник
сегодня, 11:00Live
Ван Дейк о 6 поражениях «Ливерпуля» в 7 матчах: «Наша игра недостаточно хороша. Я уверен в уровне и характере команды»
сегодня, 10:45
Погба после очередной травмы: «Терпение. Божье время – самое лучшее время»
сегодня, 09:41
Дмитрий Сычев: «Краснодар» выглядит фаворитом, но «Спартак» может преподнести сюрприз – легкой добычей они точно не будут, у команды есть амбиции и характер»
сегодня, 09:28
Алекс Сарфо: «Кокорин мог бы заиграть в «Барсе», в этой жизни возможно все. Он отличный нападающий»
сегодня, 08:58
Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»
сегодня, 08:44