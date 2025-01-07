Дакар-2025. Сантолино выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Сандерс сохранил лидерство в гонке
7 января в Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2025».
Победу в классе мотоциклов одержал Лоренсо Сантолино, Даниэль Сандерс сохранил лидерство в общей классификации, но позволил вплотную приблизиться конкурентам.
Ралли Дакар
7 января 2025 года
3-й этап
Мотоциклы
1. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко») – 3:44.34
2. Брэдли Кокс (ЮАР, «КТМ») +1.21
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.01...
18. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») +14.49
Положение после этапа 3
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 20:09.54
2. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +1.57
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.05
Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сайнс-старший проигрывает 1,5 часа, Сандерс и Мацик лидируют в своих классах
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