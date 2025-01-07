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Дакар-2025. Сантолино выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Сандерс сохранил лидерство в гонке

7 января в Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2025».

Победу в классе мотоциклов одержал Лоренсо Сантолино, Даниэль Сандерс сохранил лидерство в общей классификации, но позволил вплотную приблизиться конкурентам.

Ралли Дакар

7 января 2025 года

3-й этап

Мотоциклы

1. Лоренсо Сантолино (Испания, «Шерко») – 3:44.34

2. Брэдли Кокс (ЮАР, «КТМ») +1.21

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +4.01...

18. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») +14.49

Положение после этапа 3

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 20:09.54

2. Скайлер Хоус (США, «Хонда») +1.57

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +2.05

Результаты обновляются, соревнования в других классах продолжаются.

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Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoНассер Аль-Аттия
результаты
Хонда Дакар
logoТойота
logoралли Дакар
logoСебастьян Леб
Тоби Прайс
Рикки Брейбек
Язид Аль-Раджи
КТМ
Маттиас Экстрем
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