Владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с Маском не было
Илону Маску не продадут «Ливерпуль».
Ранее отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что миллиардеру было бы интересно купить английский клуб: «Он хотел бы. Не могу комментировать, цену поднимут».
По информации The Times, американские владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с основателем компании Tesla не было.
Источники отмечают, что в клубе не отнеслись слишком серьезно к интервью отца Маска.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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