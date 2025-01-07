Владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с Маском не было

Илону Маску не продадут «Ливерпуль».

Ранее отец предпринимателя Эррол Маск заявил , что миллиардеру было бы интересно купить английский клуб: «Он хотел бы. Не могу комментировать, цену поднимут».

По информации The Times, американские владельцы «Ливерпуля » не намерены продавать клуб. Контактов с основателем компании Tesla не было.

Источники отмечают, что в клубе не отнеслись слишком серьезно к интервью отца Маска.