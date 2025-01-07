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Владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с Маском не было

Илону Маску не продадут «Ливерпуль».

Ранее отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что миллиардеру было бы интересно купить английский клуб: «Он хотел бы. Не могу комментировать, цену поднимут». 

По информации The Times, американские владельцы «Ливерпуля» не намерены продавать клуб. Контактов с основателем компании Tesla не было. 

Источники отмечают, что в клубе не отнеслись слишком серьезно к интервью отца Маска. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoИлон Маск
бизнес
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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