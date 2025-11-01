Тикнизян может перейти в «Порту» или «Ланс». Защитник впечатлил скаутов португальского клуба (Иван Карпов)
Наиром Тикнизяном интересуются «Порту» и «Ланс».
Защитник «Црвены Звезды» может перейти в «Порту» или «Ланс», сообщает инсайдер Иван Карпов.
26-летний футболист впечатлил скаутов португальского клуба скоростными данными во время матча в Лиге Европы.
В «Порту» высоко оценивают потенциал игрока сборной Армении и продолжают за ним следить в Лиге Европы и чемпионате Сербии.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
