Тикнизян может перейти в «Порту» или «Ланс». Защитник впечатлил скаутов португальского клуба (Иван Карпов)

Наиром Тикнизяном интересуются «Порту» и «Ланс».

Защитник «Црвены Звезды » может перейти в «Порту» или «Ланс », сообщает инсайдер Иван Карпов .

26-летний футболист впечатлил скаутов португальского клуба скоростными данными во время матча в Лиге Европы.

В «Порту» высоко оценивают потенциал игрока сборной Армении и продолжают за ним следить в Лиге Европы и чемпионате Сербии.