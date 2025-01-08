Свечников забил «Тампе», прервав безголевую серию из 9 матчей. У него 13+16 в 41 игре в сезоне

Андрей Свечников забил «Тампе», прервав безголевую серию из 9 матчей.

Форвард «Каролины» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:3).

На счету 24-летнего россиянина стало 29 (13+16) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Свечников (16:23, 1:45 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 3, а также сделал 1 блок и применил 2 силовых приема.