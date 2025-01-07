Федерация спортивных журналистов о словах Ротенберга про фашистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям»
На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».
«5 января на пресс-конференции после победы над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг позволил себе оскорбительные высказывания в адрес спортивных журналистов.
Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность.
Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым.
Надеемся, руководство КХЛ уже в ближайшее время даст соответствующую оценку недостойным высказываниям тренера петербургского СКА», – говорится в заявлении Федерации спортивных журналистов России.
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