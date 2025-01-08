Марченко сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом» и забил буллит в серии. У него 45 очков в 41 игре в сезоне
Кирилл Марченко сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом» и забил буллит в серии.
Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал Дмитрию Воронкову в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 Б).
В активе 24-летнего россиянина 45 (17+28) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+22».
Сегодня Марченко (21:00, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и 1 раз промахнулся, сделал 2 перехвата и допустил 2 потери.
В серии буллитов, выигранной «Блю Джекетс» со счетом 2:0, его удачная попытка поставила точку. Победная – на счету Кента Джонсона.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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