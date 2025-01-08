Марченко сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом» и забил буллит в серии. У него 45 очков в 41 игре в сезоне

Кирилл Марченко сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом» и забил буллит в серии.

Форвард «Коламбуса » дважды ассистировал Дмитрию Воронкову в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 Б).

В активе 24-летнего россиянина 45 (17+28) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+22».

Сегодня Марченко (21:00, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и 1 раз промахнулся, сделал 2 перехвата и допустил 2 потери.

В серии буллитов, выигранной «Блю Джекетс» со счетом 2:0, его удачная попытка поставила точку. Победная – на счету Кента Джонсона .