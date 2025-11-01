Сергей Ташуев: «Я занял с «Ахматом» и средненьким составом 5-е место, Личка с «Оренбургом» – 8-е. Почему «Динамо» приглашает его, а не меня с красивым футболом?»
Сергей Ташуев: Почему «Динамо» приглашало Личку, а не меня с красивым футболом?.
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не понимает, «с какого перепугу» Марцел Личка может возглавить «Спартак».
«[Спортивный директор «Спартака» Франсис] Кахигао говорит, что при нем не будет русского тренера. Мягко выражаясь – это моветон, очень некрасиво. Личка может возглавить «Спартак»? Почему Личка? С какого перепугу, я не могу понять? Я удивляюсь.
Хочется высказаться, в конце концов, в защиту себя. Я занимаю со средненьким составом и без лидеров с «Ахматом» пятое место, Личка с «Оренбургом» – восьмое.
Почему «Динамо» приглашает Личку, а не меня с красивым футболом? Я нормально отношусь к Марцелу, но я не понимаю, честно», – сказал Ташуев.
