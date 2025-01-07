  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Камила Валиева: «Акция «Елка желаний» стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье»
50

Камила Валиева: «Акция «Елка желаний» стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье»

Камила Валиева рассказала, что следит за акцией «Елка желаний».

«Январь я стараюсь проводить с близкими, даже не смотря на тренировки и шоу. Ведь именно семья дает нам возможность зарядиться силами и энергией.

А еще январь богат на разные трогательные акции, я, например, с удовольствием слежу за «Елкой желаний», которая помогает воплотить мечты детей в жизнь.

Акция стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Так Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье.

В этом году он исполнил желание Арины Порхал из Горловки. Девочка мечтала поехать в Санкт-Петербург с семьей.

Очень круто, что в нашей стране проводятся такие добрые проекты!» – написала фигуристка Валиева

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Камилы Валиевой
logoКамила Валиева
logoВладимир Путин
женское катание
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Камила Валиева: «Выбор профессии – один из самых сложных в жизни. Всегда восхищалась людьми, которые выбирают стать врачом, профессором, инженером или работником атомной станции»
2417 октября 2024, 07:56
Камила Валиева: «Союз России и Китая – новая философия международных отношений, которая несет пользу обеим странам. Это результат дружбы между лидерами»
19618 мая 2024, 13:31
Валиева предоставила для шоу «Битва экстрасенсов» свой пиджак, в котором была на встрече с Путиным: «Это был лучший день в моей жизни»
16527 апреля 2024, 14:33
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»
2сегодня, 17:13
«Скорейшего возвращения на международную арену». Тарасова озвучила пожелание российскому спорту на Рождество
сегодня, 16:55
«Мы тебя любим и гордимся тобой!» Плющенко поздравил сына с днем рождения и показал праздничный торт
37сегодня, 16:54Фото
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
205сегодня, 15:30
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
51сегодня, 15:00
Максим Траньков перенес двустороннюю пневмонию
41сегодня, 09:45
Ирина Роднина: «Разговоры о Трусовой на Олимпиаде-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность»
108сегодня, 05:46
«Находясь там, понимаешь, почему Африку называют колыбелью цивилизации». Глейхенгауз рассказал о поездке в Кению
63сегодня, 05:27Фото
Александр Галлямов: «Наша пара всегда на связи с иностранными фигуристами, прекрасно общаемся. После соревнований радуемся друг за друга»
12вчера, 20:53
Александр Галлямов: «Не сказал бы, что отрыв от Бойковой и Козловского на ЧР говорит об отсутствии соперничества или сезоне в одну калитку»
32вчера, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Рекомендуем