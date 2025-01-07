Камила Валиева: «Акция «Елка желаний» стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье»

Камила Валиева рассказала, что следит за акцией «Елка желаний».

«Январь я стараюсь проводить с близкими, даже не смотря на тренировки и шоу. Ведь именно семья дает нам возможность зарядиться силами и энергией.

А еще январь богат на разные трогательные акции, я, например, с удовольствием слежу за «Елкой желаний», которая помогает воплотить мечты детей в жизнь.

Акция стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Так Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье.

В этом году он исполнил желание Арины Порхал из Горловки. Девочка мечтала поехать в Санкт-Петербург с семьей.

Очень круто, что в нашей стране проводятся такие добрые проекты!» – написала фигуристка Валиева .