Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом»
Винисиус Жуниор дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.
Напомним, вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча чемпионата. Он не сможет сыграть против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида».
Следует отметить, что наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании. Винисиус сможет принять участие в игре против «Мальорки» 9 января.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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