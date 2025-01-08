Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом»

Винисиус Жуниор дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.

Напомним, вингер «Реала » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча чемпионата. Он не сможет сыграть против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида».

Следует отметить, что наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании. Винисиус сможет принять участие в игре против «Мальорки» 9 января.