  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом»
66

Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом»

Винисиус Жуниор дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги.

Напомним, вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча чемпионата. Он не сможет сыграть против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида».

Следует отметить, что наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании. Винисиус сможет принять участие в игре против «Мальорки» 9 января. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
дисквалификации
logoВинисиус Жуниор
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСуперкубок Испании
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» проиграл впервые за 14 матчей – «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги. Было 9 побед и 4 ничьих
1513 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ньюкасл» победил «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
9320 минут назад
«Ньюкасл» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 2:0. Забили Исак и Гордон
1920 минут назад
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» обыграл «Порту» благодаря голу Дьокереша, Спортс’’ показал матч с комментарием Лукомского и Юрана
2324 минуты назадВидео
У Дьокереша 50 (40+10) очков в 35 матчах за клуб и сборную в сезоне. Форвард «Спортинга» забил «Порту»
1233 минуты назадВидео
«Барсе» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. У CSD есть 3 месяца для вынесения окончательного решения (Cadena SER)
6543 минуты назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
43 минуты назадСпецпроект
Сергей Юран: «Удивляет, когда спрашивают: могли бы наши тренеры работать в Португалии? Они же приезжают к нам, а мы что – бестолковее? Просто шансов не дают»
945 минут назад
Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер объявит об этом в среду (L’Equipe)
2657 минут назад
Экс-министр экономики Каталонии Жиро сравнил «Барсу» с цирком: «Жонглеры и канатоходцы взяли управление компанией на себя. Если так будет продолжаться, будем говорить про клоунов»
19сегодня, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 1/16 финала. «Валенсия» прошла «Эльденсе»
4822 минуты назад
Дьокереш забил 4-й гол за 2 матча в 2025-м: победный «Порту» в 1/2 финала Кубка лиги. За прошлый год у него 61 мяч
24 минуты назадВидео
Гурцкая об Угальде: «Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Обыгрывает не очень хорошо, средне поставленный удар. Без Барко Манфред не сделал бы пятой части того, что сделал с ним»
23сегодня, 20:57
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Иттихаду» Бензема по пенальти
14сегодня, 20:23
Генсек РФС Митрофанов: «Спорт у нашего государства находится на одном из первых мест. Мы умеем проводить лучшие соревнования, наши спортсмены хорошо выступают на международной арене»
13сегодня, 19:11
«Наполи» арендовал Скуффета у «Кальяри» и отдал красно-синим вратаря Каприле в аренду с правом выкупа
9сегодня, 18:29Фото
«Краснодару» интересен защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Мартино. Предложение могут отправить в ближайшее время
7сегодня, 18:10
«Комо» купил вингера сборной Испании U21 Диао у «Бетиса» за 12 млн евро
7сегодня, 17:58Фото
Обамеянг о том, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев: «Голевой машины. Меня»
12сегодня, 16:35
Веретенников вошел в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»
14сегодня, 15:54
Рекомендуем