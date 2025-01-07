«МЮ» готов рассматривать предложения по любому игроку – включая Майну, Гарначо и Хейлунда, которые считались неприкосновенными. Кобби интересен «Челси»

«Манчестер Юнайтед» готов рассматривать предложения по любому игроку.

Как сообщает The Guardian, манкунианцы готовы рассматривать серьезные трансферные предложения по любому из игроков команды – включая Кобби Майну , Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда , которые ранее считались неприкосновенными.

«Юнайтед » не стремится избавиться от этих троих футболистов, но принимает во внимание мнение Джима Рэтклиффа о том, что клуб должен совершенствоваться в плане продаж.

Отмечается, что «МЮ» может рассмотреть и предложения по новичкам, которые присоединились к команде прошлым летом, – это Лени Йоро, Нуссаир Мазрауи, Маттейс де Лигт, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзе.

Отмечается, что возможность трансфера Майну обсуждают в «Челси». Лондонцы не исключают, что попытаются подписать 19-летнего полузащитника, но пока не предпринимали активных действий для этого. «Синие» сосредоточены на усилении обороны и надеются, что смогут вернуть своего воспитанника Марка Гехи из «Кристал Пэлас».