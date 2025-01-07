2

Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии

Себастьян Леб досрочно завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2025».

Француз перевернулся на третьем этапе и проиграл более часа соперникам.

После финиша выяснилось, что на машине «Дачиа» поврежден каркас безопасности. В соответствии с правилами ФИА экипаж не может продолжить гонку.

Леб – девятикратный чемпион мира по ралли, пока не побеждавший на «Дакаре». Себастьян трижды завершал гонку вторым и дважды – третьим.

Дакар-2025. Леб попал в аварию и потерял 50 минут

Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победил в своих классах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети ралли-рейда «Дакар»
logoСебастьян Леб
logoФИА
ралли-рейды
logoралли Дакар
чемпионат мира по ралли
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Альпин» показала концевую пластину болида-2026 нового поколения
3сегодня, 17:48Фото
Титул-2018 в борьбе с Феттелем – лучший в карьере Хэмилтона по версии RN365, титул-2008 за «Макларен» – 2-й
12сегодня, 17:15
Кевин Магнуссен о разрыве с «Маклареном»: «Кто мог подумать, что Рон Деннис не принимает решения в команде? Немыслимо»
1сегодня, 15:39
Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победил в своих классах
сегодня, 14:48
Кристиан Хорнер: «Преданность Ферстаппена «Ред Булл» незыблема»
5сегодня, 14:27
Технический директор «Макларена» Холди: «Можно стать чемпионами и в 2025-м, и в 2026-м. Сейчас все внимание на предстоящий сезон»
4сегодня, 13:39
«Феррари» поменяет оттенок красного и представит «смелую» расцветку болида-2025 (AutoRacer)
16сегодня, 11:52
Макс Ферстаппен о свадьбе с Келли Пике: «Наверное, это случится в ближайшее время»
4сегодня, 10:28
Дакар-2025. Леб попал в аварию и потерял 50 минут
сегодня, 09:49Фото
«Мерседес» и adidas подписали многолетний контракт
7сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем