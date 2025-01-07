Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии
Себастьян Леб досрочно завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2025».
Француз перевернулся на третьем этапе и проиграл более часа соперникам.
После финиша выяснилось, что на машине «Дачиа» поврежден каркас безопасности. В соответствии с правилами ФИА экипаж не может продолжить гонку.
Леб – девятикратный чемпион мира по ралли, пока не побеждавший на «Дакаре». Себастьян трижды завершал гонку вторым и дважды – третьим.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети ралли-рейда «Дакар»
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