Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии

Себастьян Леб досрочно завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2025».

Француз перевернулся на третьем этапе и проиграл более часа соперникам.

После финиша выяснилось, что на машине «Дачиа» поврежден каркас безопасности. В соответствии с правилами ФИА экипаж не может продолжить гонку.

Леб – девятикратный чемпион мира по ралли, пока не побеждавший на «Дакаре». Себастьян трижды завершал гонку вторым и дважды – третьим.

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