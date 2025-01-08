Артемий Панарин сделал 3 передачи в матче с «Далласом».

Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:5 ОТ).

Все голы с участием россиянина были забиты клубом из Нью-Йорка в первом периоде. Он набрал 2+ очка за матч впервые с 8 декабря.

На счету нападающего стало 43 (16+27) очка в 38 играх в сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Панарин (22:58, 2:45 – в большинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 5 раз промахнулся. Также он получил малый штраф в овертайме («Даллас» забросил победную шайбу в большинстве) и допустил 2 потери.