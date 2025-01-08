Панарин впервые за месяц набрал 2+ очка за матч, сделав 3 передачи в игре с «Далласом». В овертайме он получил малый штраф, «Старс» забили в большинстве
Артемий Панарин сделал 3 передачи в матче с «Далласом».
Форвард «Рейнджерс» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:5 ОТ).
Все голы с участием россиянина были забиты клубом из Нью-Йорка в первом периоде. Он набрал 2+ очка за матч впервые с 8 декабря.
На счету нападающего стало 43 (16+27) очка в 38 играх в сезоне при полезности «минус 7».
Сегодня Панарин (22:58, 2:45 – в большинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 5 раз промахнулся. Также он получил малый штраф в овертайме («Даллас» забросил победную шайбу в большинстве) и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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