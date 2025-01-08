Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Рейнджерс», набрав 1+1. У него 19 очков и «+10» в 39 играх

Евгений Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Далласа » набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (5:4 ОТ).

В активе 35-летнего россиянина стало 19 (11+8) очков в 39 играх при полезности «+10».

Сегодня Дадонов (15:12, 0:44 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.