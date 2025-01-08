«Арсенал» проиграл впервые за 14 матчей – «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги. Было 9 побед и 4 ничьих
Прервалась беспроигрышная серия «Арсенала».
Команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги со счетом 0:2.
«Канониры» потерпели поражение впервые с 6 ноября. Они не проигрывали 13 матчей подряд, одержав на этом отрезке 9 побед и сыграв вничью 4 раза.
Ответная встреча с «Ньюкаслом» состоится 5 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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