«Арсенал» проиграл впервые за 14 матчей – «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги. Было 9 побед и 4 ничьих

Прервалась беспроигрышная серия «Арсенала».

Команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу » в полуфинале Кубка лиги со счетом 0:2.

«Канониры» потерпели поражение впервые с 6 ноября. Они не проигрывали 13 матчей подряд, одержав на этом отрезке 9 побед и сыграв вничью 4 раза.

Ответная встреча с «Ньюкаслом» состоится 5 февраля.