«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Бавария» принимает «Байер» в 9-м туре Бундеслиги.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Okko покажет ее в прямом эфире.
Бундеслига Германия. 9 тур
1 ноября 17:30, Альянц Арена
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
