«Реал» оспаривал дисквалификацию Винисиуса, приводя в качестве аргументов расизм фанатов «Валенсии», показ повтора без провокации Димитриевски и извинения бразильца

«Реал» пытался оспорить дисквалификацию Винисиуса Жуниора.

Напомним, вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. За это бразилец был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги .

В «Мадриде » опасались, что Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры, пишет Relevo. В клубе испытали облегчение, узнав вердикт дисциплинарного комитета.

Вместе с тем отмечается, что юридические службы «сливочных» пытались добиться полной отмены наказания. Сторона мадридцев обращала внимание комитета на тот факт, что непосредственно перед удалением на стадионе звучали расистские оскорбления в адрес игрока, которые главный арбитр не зафиксировал в своем протоколе. «Реал» надеялся, что это станет смягчающим обстоятельством.

Кроме того, «Мадрид» ссылался на тот факт, что в процессе принятия судейского решения были допущены «упущения и ошибки», имея в виду «кадры, предоставленные ВАР судье для принятия решения». Клуб пожаловался, что видеоассистент Алехандро Муньис Руис показал арбитру Сесар Сото Градо только эпизод, когда Винисиус толкнул Димитриевски, а не то, что вратарь перед этим спровоцировал соперника. В связи с этим представители «Реала» утверждали, что «важная часть фактов» была опущена.

Мадридцы напомнили о прецеденте с предыдущей красной карточкой Винисиуса , которую он получил в матче с этим же соперником. Тогда дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию бразильца, решив, что судье не были показаны все необходимые кадры.

Также «Реал» приводил в качестве аргумента извинения футболиста – после матча Винисиус опубликовал пост со словами «извините и спасибо, команда!»

При вынесении решения комитет главным образом уделил внимание второму пункту заявления, на котором строилась защита «Реала», и счел, что претензии мадридского клуба не имеют под собой оснований, поскольку Сото Градо посмотрел эпизод дважды. Также было постановлено, что в данном случае не применимы те же обстоятельства, что и в 2023 году, когда удаление бразильца было отменено.

Комитет также заверил, что аргументы о расизме со стороны фанатов «Валенсии» и извинениях футболиста были приняты во внимание, но «никоим образом не могут оправдать действия удаленного игрока».