Погба после очередной травмы: «Терпение. Божье время – самое лучшее время»

Хавбек «Монако» Поль Погба высказался после очередной травмы.

В четверг 32-летний француз повредил голеностоп.

«Терпение. Божье время – самое лучшее время»», – написал Погба в соцсетях.

Француз подписал контракт с «Монако» летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.