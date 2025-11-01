Погба после очередной травмы: «Терпение. Божье время – самое лучшее время»
Хавбек «Монако» Поль Погба высказался после очередной травмы.
В четверг 32-летний француз повредил голеностоп.
«Терпение. Божье время – самое лучшее время»», – написал Погба в соцсетях.
Француз подписал контракт с «Монако» летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Поля Погба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости