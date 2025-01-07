Дональд Трамп: «Сказал Гретцки: «Баллотируйся на пост премьера Канады, победишь за две секунды. Он ответил: «Премьера или губернатора?» Я сказал: «Губернатор мне больше нравится»
Сегодня избранный президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов перед вступлением в должность 20 января. Среди прочего Трамп прокомментировал свои высказывания о желании сделать Канаду 51-м штатом США.
«У меня столько замечательных друзей. Один из них – великий Уэйн Гретцки. Я сказал ему: «Баллотируйся на пост премьер-министра, ты победишь. Это займет две секунды».
Он ответил: «Я буду баллотироваться на пост премьер-министра или губернатора?» (смеется). Я сказал: «Не знаю, пусть будет губернатор. Мне так больше нравится», – заявил Трамп.
Ранее Джастин Трюдо ушел в отставку с поста премьер-министра Канады.
Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре будет называться «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
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