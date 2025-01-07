Рафинья заявил, что ситуация с Ольмо и Виктором влияет на игроков «Барсы»: «Не люблю лгать. Будь я в другом клубе, задумался бы, стоит ли переходить сюда»

Рафинья Диас высказался о ситуации с Дани Ольмо и Пау Виктором.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора . Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту.

«Это очень сложная ситуация. Мы никогда не хотим переживать такие моменты, они сложны и для нас, и для игроков, которые не знают, будут ли они играть или нет. Мы стараемся помочь, чтобы им было не так сложно.

Мы надеемся, что ответственные лица смогут решить эту проблему как можно быстрее, чтобы они снова могли играть с нами.

Мы должны надеяться, что это быстро разрешится. Нам нужно подождать. Правда в том, что мы знали столько же, сколько и вы. Мы старались оставаться сосредоточенными на выполнении своей работы. Я надеюсь, что люди, которые должны решить эту проблему, смогут сделать это и сообщить нам хорошие новости», – сказал вингер «Барселоны».

Бразилец также ответил на вопрос о том, влияет ли эта ситуация на остальных игроков «Барсы».

«Да, я не могу сказать «нет». Я бы солгал, а я не люблю лгать. Если бы я был в другом клубе и увидел ситуацию с Пау и Дани, возможно, я бы задумался, стоит ли переходить [в «Барсу»]. Когда я переходил сюда, я знал о ситуации в клубе», – добавил Рафинья .