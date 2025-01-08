Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга». Он не сыграл против «Коламбуса» из-за травмы и завершил серию из 209 игр подряд без пропусков

Евгений Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга».

Форвард «Пингвинс » не вышел на игру регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (3:4 Б) из-за травмы верхней части тела.

Согласно сообщению команды, ожидается, что 38-летний россиянин вскоре вернется в строй. В день игры он принимал участие в утренней раскатке.

Малкин пропустил игру из-за травмы впервые с сезона-2021/22. В нем он провел первый матч только 11 января, так как восстанавливался после травмы колена.

В следующих двух сезонах нападающий не пропустил ни одного матча. Сегодня завершилась его серия из 209 игр подряд без пропусков.

В текущем сезоне на счету Евгения 32 (8+24) очка в 41 матче при полезности «минус 17».

Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно – когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»