Малкин впервые с 2022 года пропустил матч «Питтсбурга». Он не сыграл против «Коламбуса» из-за травмы и завершил серию из 209 игр подряд без пропусков
Форвард «Пингвинс» не вышел на игру регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б) из-за травмы верхней части тела.
Согласно сообщению команды, ожидается, что 38-летний россиянин вскоре вернется в строй. В день игры он принимал участие в утренней раскатке.
Малкин пропустил игру из-за травмы впервые с сезона-2021/22. В нем он провел первый матч только 11 января, так как восстанавливался после травмы колена.
В следующих двух сезонах нападающий не пропустил ни одного матча. Сегодня завершилась его серия из 209 игр подряд без пропусков.
В текущем сезоне на счету Евгения 32 (8+24) очка в 41 матче при полезности «минус 17».
Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно – когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»
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