НБА. «Денвер» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Денвер » примет на своей площадке действующего чемпиона «Бостон », «Голден Стэйт » сыграет дома с «Майами », который проиграл три матча подряд. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.